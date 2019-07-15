РИАМО - 15 июл. В ряде муниципалитетов Московской области 13 июля прошел Единый день диспансеризации, возможностью пройти обследование и получить информацию о состоянии здоровья воспользовались 3,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

К акции присоединились 18 муниципалитетов Подмосковья, в том числе городской округ Щелково, Балашиха, Дмитров, Луховицы, Одинцово, Реутов и другие.

«Регулярные обследования – диспансеризация и профосмотры – позволяют получить актуальную информацию о состоянии здоровья, выявить на ранней стадии различные заболевания. Специально для тех жителей Подмосковья, кто работает в будние дни, в регионе проводятся Единые дни диспансеризации. Поочередно в акции участвуют все муниципалитеты региона», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что всего с начала года в регионе прошло 19 рабочих суббот, в ходе которых профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли 54,5 тысячи человек.