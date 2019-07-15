РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В микрорайоне Климовск Подольска в ходе рейда депутаты выявили детскую площадку на улице Рощинская, которую необходимо заменить, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» депутаты фракции «Единая Россия» в Подольске Елена Долженко и Олег Паскарь провели рейд по контролю качества выполненных работ по ремонту подъездов и дорожных покрытий в микрорайоне Климовск. В частности, они проверили подъезды на улице Ленина, 25, улице Победы, 14, улице Рощинская, 19 и обустройство тротуара по улице Рощинская от дома №23 до тротуара на улице Победы.

«Участники мониторинговой группы положительно оценили качество ремонта. Пока проводили осмотр уже сделанных работ, заметили, что детская площадка на улице Рощинская у домов №№23 и 23А находится в неудовлетворительном состоянии. Необходимо ее заменить на новую, в соответствии со стандартами безопасности. Все замечания были зафиксированы и переданы в территориальное управление микрорайона «Климовск» администрации округа для устранения нарушений», – говорится в сообщении.

Проект «Городская среда» направлен на создание благоприятной современной городской среды, повышение удовлетворенности жителей ее качеством, контроль за осуществлением планов комплексного благоустройства дворовых территорий и парковых зон.