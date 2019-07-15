РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. Жительница подмосковных Люберец пожаловалась главе городского округа Владимиру Ружицкому на несанкционированную торговлю в подземных переходах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел личный прием жителей. Жительница пожаловалась на процветание несанкционированной торговли в подземных переходах горокруга. По ее словам, на звонки полиция не реагирует.

«Необходимо провести совещание по данному вопросу, чтобы организовать связь жителей с полицией. Жителей на совещание тоже необходимо пригласить», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что только полиция может заниматься вопросом нелегальной торговли.