РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. Инициативная группа жителей деревни Марусино подмосковных Люберец попросила главу городского округа Владимира Ружицкого наладить работу опорного пункта полиции, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел прием жителей. Жители деревни Марусино попросили наладить работу опорного пункта полиции. По их словам, его открыли, но он не работает. Жители собрали тысячу подписей. Также они пожаловались на отсутствие участкового.

«Участковый в деревне Марусино должен быть. И он должен быть зарегистрирован в соцсетях. Нужно провести встречу участкового с жителями. А опорный пункт работать будет», – сказал Ружицкий.

Также жители попросили создать в деревне парк и парковки. По их словам, автомобили ставить негде, и их постоянно эвакуируют.