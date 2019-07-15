РИАМО - 15 июл. Председатель ЦИК России Элла Памфилова готова встретиться с кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые считают себя независимыми, ранее в адрес Памфиловой поступало обращение с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в столичный парламент, сообщается на сайте ЦИК России.

«Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернется к работе в комиссии», — говорится в сообщении.

В ЦИК России в адрес Памфиловой 12 июля поступило обращение от муниципальных депутатов столицы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее Мосгоризбирком объявил о решении отказать в регистрации девяти кандидатам, в том числе юристу фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и самовыдвиженцу при поддержке «Единой России» Ренату Лайшеву.

Четырнадцатого июля в Москве прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, в которой, по официальной информации, приняли участие около 1 тысячи человек.