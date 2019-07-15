РИАМО - 15 июл. В подмосковном Красногорске прошла церемония прощания с почетным гражданином и первым главой муниципалитета, генерал-майором запаса, депутатом Госдумы II созыва, почетным строителем России Романом Попковичем, он скончался 12 июля после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Проститься с Романом Семеновичем и выразить соболезнования его родным и близким в ДК «Подмосковье» пришли жители Красногорска, политические и общественные деятели, коллеги, друзья. На протяжении всей своей жизни Попкович пользовался заслуженным уважением коллег и искренней поддержкой жителей.

«Роман Семенович был удивительно светлым человеком, заряжал своим жизнелюбием близких, коллег, товарищей и просто знакомых. Он прожил жизнь, полную разных событий, поворотов и зигзагов судьбы. Уверена, что на каждом своем посту он делал все, что от него зависит: делал добро людям и менял мир к лучшему. Глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», – сказала глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

По словам председателя совета депутатов горокруга Сергея Трифонова, Красногорску повезло, что в «лихие 90-е» Попкович был главой Красногорска.

«Благодаря его профессионализму, сильному характеру и твердой воле Красногорск удержался и двинул вперед», –подчеркнул Трифонов.

Советник губернатора Московской области Борис Рассказов отметил, что Попкович был человеком с большой буквы.

«Попкович – человек, которому небезразлична судьба каждого жителя. Нам его действительно будет не хватать. По нему мы сверяли свои часы, с ним советовались, и, безусловно, мы все с вами осиротели», – добавил он.

Роман Семенович Попкович родился 26 января 1937 года в селе Верхние Чебулы Кемеровской области. Житель блокадного Ленинграда, свой трудовой путь начал в 17 лет слесарем на Адмиралтейском заводе. В Красногорске военный инженер служил с 1985 года. В 1986 году был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1990 года он работал председателем Красногорского городского совета, затем – председателем городского совета народных депутатов и исполкома Красногорского городского совета. С 1991 по 1995 годы – глава администрации Красногорского района.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Почета, орденом Мужества, многими медалями СССР и зарубежных стран. Получил звание «Почетный гражданин города Красногорска» с вручением удостоверения, ленты и знака.