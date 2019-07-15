РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 июл. Набережная в виде двухуровневого деревянного настила с прилегающей детской игровой зоной появится у пруда на территории Акуловского водоканала в подмосковном Королеве в рамках благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Крупный проект благоустройства Акуловского водоканала запланирован в Королеве. Работы проведут за счет целевого гранта, который выиграл Королев в рамках программы «Точки роста». Основная цель благоустройства – соединение частей города, создание благоустроенных комфортных зон для отдыха, обустройство современной инфраструктуры для комфорта жителей и привлечения бизнеса.

«Благодаря данному благоустройству преобразится заброшенная территория в центре города. Вокруг территории пруда в Юбилейном будет создана набережная в виде двухуровневого деревянного настила с прилегающей детской игровой зоной. В зоне Мемориала Славы будут отремонтированы существующее мощение и элементы освещения, запланирована высадка новых растений. В русле канала предполагается высадка неприхотливых видов трав», – говорится в сообщении.

Ввиду особого статуса Акуловского водоканала как зоны санитарной охраны благоустройство будет вестись максимально бережно, не нанося ущерб зеленым насаждениям, сохраняя экологическую ситуацию в этой полосе.

Общая площадь благоустройства территории составляет около 100 гектаров. Основная цель – это создание нового единого пространства, соединяющего локальные городские центры и формирующего экологическую ось города.

Здесь появится велопешеходная дорожка длиной в 5 километров, она будет проходить вдоль всей территории. Также предполагается установка освещения на высоких опорах с использованием дополнительной подсветки деревьев. Центральная зона вдоль проезда Циолковского предполагает размещение различных детских игровых и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак.

Верхний Комитетский лес – территория лесного массива в городе с прокладкой пешеходных тропинок и элементов освещения и подсветки. Также локально будут размещения игровые зоны, зоны отдыха и зоны для выгула домашних животных.

«По программе «Светлый город» будут выделены средства на освещение всей благоустраиваемой территории», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.