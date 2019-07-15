РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Жительница Люберец предложила главе городского округа Владимиру Ружицкому проводить для детей уроки патриотического воспитания, чтобы они знали о подвигах солдат во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел личный прием жителей.

«В поселке Красково дети играют на памятном мемориале. Недавно два молодых человека принесли туда кресла, сидели, разговаривали. Нужно воспитывать в детях с раннего возраста патриотизм, уважение, рассказывать о подвигах советского народа в годы войны», – сказала жительница.

Ружицкий отметил, что необходимо организовать семинар, на котором данная жительница смогла бы выступить перед учителями.

«Затем можно преподавать патриотическое воспитание детям», – заключил Ружицкий.