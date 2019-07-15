РИАМО - 15 июл. В столичном районе Царицыно в 2020 году построят трехсекционный жилой дом переменной этажности по программе реновации, в нем будет 239 квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Царицыно по адресу: улица Ереванская, владение 6, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций третьего этажа здания», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой дом – монолитный, будет состоять из трех секций переменной этажности в 13-15 этажей. Строительство осуществляется по индивидуальному проекту.

Количество квартир в здании – 239 (однокомнатных – 32, двухкомнатных – 148, трехкомнатных – 59). Общая площадь квартир – более 14,2 тысячи квадратных метров.

На первых этажах предусмотрено размещение нежилых помещений: помещения для консьержа, по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов в каждой секции, колясочной и кладовой для уборочного инвентаря, технических помещений. Кроме этого, присутствует возможность организации центра информирования по переселению жителей.

Здание оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, а также оснастят структурированной кабельной системой, что позволит обеспечить каждую квартиру интернетом, кабельным телевидением, системой оповещения, системой охраны входов, видеонаблюдением, пожарной сигнализацией.

Строящийся жилой дом имеет подземную автостоянку. Также временно оставить автомобили можно будет на парковочных местах на придомовой территории.

Территорию вблизи жилого дома благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых. Запланировано озеленение территории с высадкой цветников, кустарников и деревьев.

«Всего в районе Царицыно новые квартиры получат жители 141 сносимого дома общей жилой площадью 577,2 тысячи квадратных метров, для начала переселения подобраны шесть стартовых площадок», – добавил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.

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