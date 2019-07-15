РИАМО - 15 июл. С начала 2019 года диспансеризацию прошли порядка 14 тысяч жителей городского округа Солнечногорск, до конца 2019-го обследование могут пройти еще 26 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В прошедшие выходные в поликлиниках округа состоялся Единый день диспансеризации, в рамках которого несколько сотен людей бесплатно обследовались у врачей.

«Чаще всего у обследуемых встречаются артериальная гипертония, заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и нервной системы», — говорится в сообщении.

Для удобства работающего населения были организованы единые дни медобследования по субботам.

«Диспансеризация позволяет выявить многие болезни еще на ранней стадии и вовремя принять необходимые меры», — прокомментировал глава городского округа Владимир Слепцов.

У жителей округа есть возможность обследоваться в трех учреждениях здравоохранения: ГБУЗ Московской области «Солнечногорская ЦРБ», Менделеевской городской больнице и Андреевской городской поликлинике. Дни проведения назначены на 17 августа, 7 сентября, 5 октября, 9 ноября и 7 декабря. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.