РИАМО - 15 июл. Подмосковные спортсмены в составе сборной России вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу среди людей с заболеванием церебральным параличом, соревнование проходит в испанской Севилье, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четвертьфинальной стадии российские спортсмены встретились с командой Аргентины. Игра завершилась со счетом 5:0. В составе сборной России выступают вратарь Владислав Рарецкий, защитники Георгий Албегов, Вячеслав Ларионов и Андрей Шиманов и полузащитник Дмитрий Миненко. На счету Албегова гол на 14-й минуте встречи.

«Подмосковные футболисты в составе сборной России среди лиц с церебральным параличом демонстрируют впечатляющую игру на чемпионате мира. На данный момент в их активе три победы в трех матчах, 15 забитых мячей и ни одного пропущенного. Спортсмены имеют все шансы выйти в финал главного мирового первенства», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он уточнил, что каждый матч для спортсменов – решающий, и выразил уверенность, что у спортсменов хватит мотивации и воли к победе, чтобы сыграть на пределе своих сил в предстоящей игре со сборной Англии в рамках полуфинала.

За выход в финал подмосковные спортсмены сразятся с командой Англии. Встреча состоится 16 июля в 22:10 по московскому времени. Второй полуфинал состоится между Украиной и Бразилией.