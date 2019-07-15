РИАМО - 15 июл. Ведущие специалисты Морозовской детской городской клинической больницы Москвы под руководством главного врача Елены Петряйкиной провели выездные консультации в Севастополе, они осмотрели 200 ребят, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

В рамках трехдневного визита врачи Морозовской на базе больницы №5 Севастополя осмотрели более 200 маленьких пациентов с хроническими заболеваниями и тяжелыми диагнозами.

«Вот уже десятый раз специалисты Морозовской больницы выезжают в Севастополь для осмотров детей. Наши врачи не просто проводят консультации, но и наблюдают своих маленьких пациентов уже много лет, а при необходимости направляют на лечение в наш стационар. Прием ведут врач-ревматолог, онколог, пульмонолог, невролог, кардиолог и детский генетик», – отметила Петряйкина.

Она отметила, что по результатам осмотров в этом году 24 ребенка получили направление на госпитализацию в Морозовскую больницу.

Севастопольские врачи также регулярно посещают Морозовскую детскую больницу, где в рамках образовательной программы проходят обучение по ряду направлений. Столичные специалисты на постоянной основе оказывают организационно-методическую помощь специалистам из других городов.

«Мы благодарны нашим коллегам. За время нашего сотрудничества мы многому у них научились. Научились новым подходам к организации медицинской помощи детям, мы разбираем клинические ситуации, проводим совместные обходы в реанимационном отделении, в клинических отделениях. Такие визиты очень ценны, они не остаются незамеченными нашими маленькими пациентами и их родителями – они активно посещают такие мероприятия», – отметила главный врач севастопольской городской больницы №5 Елена Аверина.

Она выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество со столичными медиками.

В рамках юбилейного десятого визита в Севастополь специалисты Морозовской больницы совершили совместный обход с врачами городской больницы №5 в отделение реанимации и провели научно-практическую конференцию «Трудный диагноз в педиатрии. От простого к сложному».