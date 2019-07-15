РИАМО - 15 июл. Водитель такси в Химках украл у пассажира мобильный телефон и банковскую карту, впоследствии с которой он снял 43 тысячи рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 38-летний житель городского округа Солнечногорск, водитель такси», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.