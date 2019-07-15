РИАМО - 15 июл. Начальник спецподразделения ФСБ РФ «Альфа» Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщает «Интерфакс».

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров полагает, что увольнение Канакина не связано с задержанием нескольких сотрудников спецподразделения по подозрению в разбое.

«После увольнения он (Канакин – ред.) стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения», - говорится в сообщении.

Канакин работал в «Альфе» с 1984 года и имеет звание Героя России. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане. Он возглавил спецподразделение в 2014 году.

Недавно ряд сотрудников отряда «Альфа», группы «Вымпел» и одного из управлений ФСБ РФ задержали в столице по делу о хищении не менее 140 миллионов рублей.