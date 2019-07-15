РИАМО - 15 июл. В подмосковной Коломне в рамках проекта «Лето в Подмосковье» впервые пройдет благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup – 2019, для участников и гостей мероприятия подготовили специальный турмаршрут по Коломне и Зарайску на выходные, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Лето в Подмосковье - идеальное время для велосипедного спорта! 20 июля в Коломне в рамках масштабного проекта «Лето в Подмосковье» впервые состоится благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup - 2019. Мы подготовили три дистанции: 30 и 50 километров идеально подходят для любителей, а юбилейная - на 90 километров - потребует больше физической и даже психологической подготовки», — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Она добавила, что победителей заездов ждут подарки от партнера фестиваля Mercedes-Benz. Все средства, вырученные на соревнованиях, будут направлены в фонд «Друзья».

«Центром притяжения станут Коломенский кремль и центр конькобежного спорта. Мы приглашаем посетить фестиваль всей семьей. Здесь каждый сможет найти занятие по душе: поучаствовать в заездах, попробовать гастрономические изыски, послушать концертную программу или просто прогуляться по прекрасному историческому центру Коломны», — заключила Виртуозова.

Участникам и гостям мероприятия предложен двухдневный туристический маршрут. Желающие смогут остаться на выходные и посмотреть достопримечательности двух старейших русских городов – Коломны и Зарайска. Так, гости мероприятия смогут посмотреть Коломенский кремль, Крестовоздвиженский собор, музей «Дом самовара», ферму «Экодеревушка» и другие достопримечательности.

Summer Velo Cup - 2019 - благотворительное мероприятие, все вырученные от вступительных сборов участников средства организаторы направят в фонд «Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Стоимость участия составит 1 тысячу рублей. Участвовать в соревновании могут и любители, и профессионалы. Событие проходит при поддержке Gran Fondo, самой известной в мире серии шоссейных велосипедных заездов.

Фестиваль состоится в центре Коломны, основными площадками станут Коломенский кремль и центр конькобежного спорта. Для гостей готовят гала-концерт с участием известных исполнителей, в том числе Антона Лаврентьева, Полины Гагариной, группы «Банд’Эрос», тематические мастер-классы, развлечения для детей. Также на территории фестиваля будет организован фуд-корт с большим выбором вкусных и разнообразных блюд. Торжественным открытием мероприятия станет красочный велопарад.

Ознакомиться с подробной программой и подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.

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