РИАМО - 15 июл. Уровень готовности коммунального комплекса Московской области к отопительному периоду 2019-2020 годов составляет порядка 45% при плановом показателе 40%, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестова.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье создан областной штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона. Аналогичные штабы функционируют в каждом муниципальном образовании. Проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы в предстоящий осенне-зимний период была обеспечена бесперебойная подача коммунальных ресурсов на жилой фонд и социально значимые объекты региона», – сказал Пестов.

Всего к началу осенне-зимнего периода специалистам необходимо проверить и подготовить порядка 2,5 тысяч котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, свыше 30 тысяч километров водопроводных сетей и канализационных сетей. Также необходимо сформировать порядка 50 тысяч тонн резервов твердого и жидкого топлива.

В настоящее время с опережением графика работы по подготовке объектов ЖКХ к зиме проводятся в Жуковском, Электростали, Черноголовке, Кашире, Коломенском городском округе.

Все работы по подготовке объектов ЖКХ региона планируется завершить до 15 сентября.