РИАМО - 15 июл. Выплату в размере 13020 рублей в этом году получили свыше 1 тысячи подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Данная ежегодная выплата предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимума, воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в школах, в том числе и на надомной форме обучения. Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.

«Эта дополнительная мера социальной поддержки детей-инвалидов была введена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В прошлом году выплату получили 2187 семей на сумму более 28 миллионов рублей», – уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

До конца года выплата будет предоставлена в общей сложности более 2,8 тысячи семьям с детьми-инвалидами. Заявления на предоставление выплаты можно подать в управление социальной защиты населения до 29 ноября 2019 года.