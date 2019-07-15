РИАМО - 15 июл. Сотрудники таможни столичного аэропорта «Домодедово» предотвратили контрабанду настольных часов XIX века, представляющих культурную ценность, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

При проведении таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших рейсом Цюрих – Москва, сотрудники Домодедовской таможни остановили 48-летнюю гражданку России. Пассажирка проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«В ходе таможенного досмотра ручной клади пассажирки были обнаружены настольные часы. В своем объяснении гражданка России заявила, что часы приобрела в Женеве в маленьком магазине подержанных товаров в качестве подарка. Было принято решение о проведении таможенной экспертизы, по результатам которой определено, что маятниковые настольные часы фирмы Kienzle созданы более 50 лет назад и относятся к категории культурных ценностей», – говорится в сообщении.

Часы в деревянном корпусе с резными элементами и декоративными накладками изготовлены в Германии в конце XIX века. Рыночная стоимость часов на внутреннем рынке России составила около 190 тысяч рублей.

«В действиях гражданки России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», – заключается в сообщении.