РИАМО - 15 июл. На улице Красная Пресня в столице введена выделенная полоса для приоритетного движения наземного городского транспорта, она поможет более чем 60 тысячам пассажиров быстрее добираться до необходимых мест, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Это продолжение уже действующей выделенной полосы на Звенигородском шоссе и проспекте Маршала Жукова. Она работает ежедневно в обоих направлениях на участке от Большой Грузинской улицы до улицы Пресненский Вал. Протяженность - 1,1 километра», - говорится в сообщении.

По улице Красная Пресня следуют автобусы и троллейбусы 10 маршрутов. В будние дни ими пользуется более 60 тысяч пассажиров. Новый участок стал продолжением выделенной полосы, которая начинается на проспекте Маршала Жукова.

В настоящий момент в Москве действует более 300 километров выделенных полос, до конца года будет введено еще свыше 30 километров Это как крупные вылетные магистрали, так и локальные участки, которые позволят пассажирам городского транспорта быстрее добираться до необходимых мест.