РИАМО - 15 июл. С начала 2019 года Москва реализовала на торгах по аренде 568 объектов городской недвижимости общей площадью 82 тысячи квадратных метров на сумму 856,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.
«На 429 объектов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сдал город в аренду инвесторам посредством проведения торгов. <…> Предприниматели арендовали 568 помещений общей площадью 82 тысячи квадратных метров на сумму 856,4 миллиона рублей» - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что для сравнения, в первом полугодии 2018 года на торгах по аренде было реализовано 139 объектов нежилого фонда на общую сумму 360,6 миллиона рублей.
Самыми популярными округами по итогам первого полугодия, в которых город сдал помещения в аренду, стали Восточный (90 помещений), Юго-Западный (89 помещений) и Южный (84 помещения).
«За последний год существенно вырос процент реализации городской недвижимости: если в 2018 году было реализовано 57% объектов, выставляемых на торги, то сейчас процент реализации городской недвижимости приблизился к 80%», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, рост реализации объектов нежилого фонда на торгах по аренде связан с увеличением городских помещений, вовлекаемых в хозяйственный оборот посредством выставления на торги.
Он добавил, что с начала года инвесторы арендовали 5,6 тысячи квадратных метров помещений с дисконтом, которые расположены, преимущественно, в Центральном, Юго-Западном и Северном округах.
В настоящее время городом объявлена заявочная кампания в отношении 183 объектов нежилого фонда, общей площадью 30,9 тысячи квадратных метров.
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