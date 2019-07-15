РИАМО - 15 июл. С начала 2019 года Москва реализовала на торгах по аренде 568 объектов городской недвижимости общей площадью 82 тысячи квадратных метров на сумму 856,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«На 429 объектов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сдал город в аренду инвесторам посредством проведения торгов. <…> Предприниматели арендовали 568 помещений общей площадью 82 тысячи квадратных метров на сумму 856,4 миллиона рублей» - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что для сравнения, в первом полугодии 2018 года на торгах по аренде было реализовано 139 объектов нежилого фонда на общую сумму 360,6 миллиона рублей.

Самыми популярными округами по итогам первого полугодия, в которых город сдал помещения в аренду, стали Восточный (90 помещений), Юго-Западный (89 помещений) и Южный (84 помещения).

«За последний год существенно вырос процент реализации городской недвижимости: если в 2018 году было реализовано 57% объектов, выставляемых на торги, то сейчас процент реализации городской недвижимости приблизился к 80%», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, рост реализации объектов нежилого фонда на торгах по аренде связан с увеличением городских помещений, вовлекаемых в хозяйственный оборот посредством выставления на торги.

«Если в 2017 году для выставления на торги департамент городского имущества передал 522 комплекта лотовой документации, то в 2018 году эта цифра достигла 1011 объектов. Кроме того, увеличения реализации городских объектов на торгах удалось достичь и благодаря их повторному выставлению с 30% скидкой», - отметил Гаман.

Он добавил, что с начала года инвесторы арендовали 5,6 тысячи квадратных метров помещений с дисконтом, которые расположены, преимущественно, в Центральном, Юго-Западном и Северном округах.

В настоящее время городом объявлена заявочная кампания в отношении 183 объектов нежилого фонда, общей площадью 30,9 тысячи квадратных метров.