РИАМО - 15 июл. Арбитражный суд Москвы взыскал с Минобороны РФ в пользу ПАО «МОЭК» убытки за бездоговорное потребление тепловой энергии, причиненные его подведомственной организацией – ФГКУ «Центральное ТУИО» Минобороны России», говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

«Удовлетворяя исковые требования ПАО «МОЭК», суд обратил внимание министерства обороны РФ на наличие у него обязанности по несению субсидиарной ответственности, когда учрежденное им казенное учреждение не может самостоятельно удовлетворять требования кредиторов», – отмечается в материале.

Министерство обороны РФ является одним из крупнейших должников ПАО «МОЭК», задолженность которого за поставленные ресурсы составляет более 2 миллиардов рублей.

В настоящее время на рассмотрении судов находятся требования ПАО «МОЭК» о взыскании с министерства обороны РФ как с субсидиарного должника по долгам подведомственных ему организаций в размере более 200 миллионов рублей.

«Состоявшееся решение суда является реализацией стратегии расширения использования правовых механизмов защиты интересов общества, нацеленных на достижение исполнения судебных решений и открывает реальные перспективы применения субсидиарной ответственности к иным спорам с участием распорядителей бюджетных средств», – отметил заместитель управляющего директора – директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МОЭК» Алексей Шарафутдинов.