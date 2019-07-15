РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Строительство тротуара на улице Школьная в микрорайоне Климовск Подольска планируют завершить до 17 июля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска продолжаются работы по строительству тротуара на улице Школьной, на участке вдоль Подольского колледжа имени Никулина. При благоприятных погодных условиях работы будут завершены до 17 июля, далее подрядная организация приступит к работам по строительству тротуаров на улицах Красная и Суворова», – говорится в сообщении.

В настоящее время на улице Школьной установлен бортовой камень, проведена отсыпка песка, а также смонтированы ступени для захода на автобусную остановку.