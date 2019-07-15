РИАМО - 15 июл. В Москве направлено в суд уголовное дело о краже из гаражного бокса телекоммуникационного оборудования на общую сумму 8 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

В полицию с заявлением обратился гражданин, который сообщил о краже из гаражного бокса оборудование одной из телекоммуникационных компаний, которое находилось у него по договору строительного подряда.

«Как выяснили оперативники, к противоправному деянию причастен 59-летний владелец гаража, который сдавал его в аренду знакомому потерпевшего. Злоумышленник знал, что в гаражном боксе хранилось оборудование, взломал замок и похитил его», – говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.