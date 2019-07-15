РИАМО - 15 июл. Во Дворце пионеров на Воробьевых горах в столице 18 июля откроется летняя школа комикса, занятия в ней будут проходить до 29 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Библиотека Московского Дворца пионеров запускает летнюю школу комиксов. Начинающим художникам помогут сделать первые шаги, а те, кто уже давно рисует комиксы, смогут освоить новые графические техники и получить советы профессионалов. Слушатели узнают, как выстроить сюжет, придумать и нарисовать персонажей», - говорится в сообщении.

Преподавателем будет художник, арт-директор фестиваля рисованных историй «Коммиссия», дважды лауреат конкурса Lucca comics and games Алексей Йорш.

Занятия пройдут в библиотеке Московского Дворца пионеров с 18 июля по 29 августа с 16:00 до 18:00.

Программа рассчитана на детей от 12 лет. Участие в уроках бесплатное, но нужно зарегистрироваться.