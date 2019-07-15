РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. Жители Люберец смогут подать заявку на участие в премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», заявки принимаются до 4 августа, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Она присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

«Заявку можно будет подать до 4 августа. В этом году количество победителей составит 1000 человек, каждый из которых получит премию 180 тысяч рублей. Проекты можно будет подать в четырех номинациях конкурса: «Экология»; «Творчество и духовное»; «Волонтерство и благотворительность»; «Прорыв», – говорится в сообщении.

Если у жителей возникнут вопросы, им потребуется помощь в заполнении заявки, они могут обратиться по телефону: +7(495)503-40-63 или написать на электронную почту: nplr2019@mail.ru.

Дополнительную информацию можно найти на сайте.