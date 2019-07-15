РИАМО - 15 июл. Полицейские Пушкинского городского округа задержали 22-летнего местного жителя Ивантеевки, подозреваемого в хранении амфетамина массой более 200 граммов, сообщается на сайте областного главка полиции.

«При личном досмотре у мужчины полицейскими обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что в свертке находится психотропное вещество – амфетамин, массой более 200 граммов», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Молодого человека заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.