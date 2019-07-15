РИАМО - 15 июл. За второй квартал 2019 года в Подмосковье из оборота изъяли 152 партии мясной продукции массой более 1 тонны, хозяйствующие субъекты оштрафованы более чем на 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«За второй квартал 2019 года управлением Роспотребнадзора по Московской области проверено 520 объектов по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли, занятых оборотом мясной продукции; исследовано 240 проб на санитарно-химические и 845 проб на микробиологические показатели», — говорится в сообщении.

Проб мясных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов - кадмия, мышьяка, свинца и других, не выявлено. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, осталась на уровне прошлого квартала текущего года и составила 1,6%.

Антибиотики, пестициды, токсичные элементы, генномодифицированные организмы, радионуклиды в образцах мяса и мясных изделий не обнаружены.

«При проведении лабораторного контроля особенное внимание уделяется исследованиям на показатели идентификации продукции. За указанный период по физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество продукции (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие), была исследована 101 проба мяса и мясных продуктов, отклонений от нормативов не установлено», — добавляется в сообщении.

По всем фактам выявления мясной продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента, приняты меры по приостановлению реализации данной продукции, приостановления действия декларации о соответствии продукции и меры административного воздействия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В отношении хозяйствующих субъектов составили более 200 протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму более 8,5 миллионов рублей, изъяты из оборота 152 партии мясной продукции массой более 1,1 тысячи килограммов.