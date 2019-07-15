РИАМО - 15 июл. В Подмосковье подготовили необходимую инфраструктуру для строительства первых предприятий сырного кластера, на первом этапе их будет четыре, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На предстоящей неделе у нас важное событие - мы запускаем сырный кластер, это строительство четырех предприятий. Я очень надеюсь, что эти заводы будут построены быстро, вся инфраструктура готова. Важно не только дать старт, но и увидеть готовое предприятие с новыми рабочими местами и соответствующими налоговыми отчислениями», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщала, что 17 июля в агропарке «Сырная долина» будет начато строительство сырных производств и предприятия по переработке молочной сыворотки. Первый в России сырный кластер создается в Дмитровском городском округе.

На первом этапе в кластере разместятся четыре резидента. С запуском заводов появится более 600 рабочих мест. Производство первых сыров в кластере планируется начать в 2020 году.