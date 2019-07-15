РИАМО - 15 июл. Криминальный лидер Олег Шишканов, задержанный в Раменском городском округе, проверяется на причастность к убийству депутата Раменского района Татьяны Сидоровой в 2012 году, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«На территории Московской области задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов (Шишкан). По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи», – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина проверяется на причастность к другим преступлениям.

По данным СМИ, 54-летний Шишканов, известный как Шишкан, а также Олег Раменский, является одним из самых известных и авторитетных российских воров в законе.

Депутат совета депутатов Раменского района Татьяна Сидорова, одновременно занимавшая должность гендиректора компании «Племзавод Раменское», ее супруг, а также младший сын и сестра бесследно исчезли в феврале 2012 года. Следствию до сих пор не удалось обнаружить их тела.

По одной из версий, у криминального авторитета мог возникнуть конфликт с депутатом на почве предпринимательской деятельности.

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