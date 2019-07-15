РИАМО - 15 июл. В результате мониторинга инспекторов эконадзора и экологических активистов, проведенного по просьбе населения, в деревне Бельково Наро-Фоминского городского округа обнаружили незаконные навалы коммунальных отходов общей площадью 5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, в рамках которого отобраны пробы отходов для лабораторного анализа и расчета ущерба, который будет предъявлен нарушителям к возмещению», — отмечается в материале.

Незаконное скопление отходов фиксируют в городском округе не впервые. В июне рейд сотрудников ведомства показал свалку грунтов и строительных отходов на территории деревни Таширово. А в 2017 году, здесь же инспекторам эконадзора совместно с полицией пришлось воспрепятствовать складированию отходов, изъяв у нарушителей 2 единицы строительной техники и два большегрузных автомобиля.