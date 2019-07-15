РИАМО (РЕУТОВ) – 15 июл. Жители подмосковного Реутова смогут выбрать на портале «Добродел» территорию парка, требующего первоочередного благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«На выбор реутовчанам предложено три варианта: Центральный городской парк, сквер за ДК «Мир» и парк «Фабричный пруд». Набравший наибольшее количество голосов объект будет включен в пятилетний план благоустройства, что будет являться необходимым условием участия в государственной программе Московской области «Формирование комфортной городской среды» в 2020-2024 годы». Оставить свой голос можно на портале по адресу: https://vote.dobrodel.ru/blagoustroistvo5/map/8», – уточняется в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, всего по Московской области участие в голосовании принимает 291 территория.