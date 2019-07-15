РИАМО - 15 июл. Сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, который украл у 52-летней жительницы города Электроугли золотые украшения на сумму 30 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД ФР по Московской области.

«Инцидент произошел у одного из домов на улице Школьная, где неизвестный похитил принадлежавшие женщине золотые изделия. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи установлен и задержан 45-летний местный житель», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ (кража). Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.