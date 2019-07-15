РИАМО - 15 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание региональных властей на то, что дороги к медицинским учреждениям должны находиться в идеальном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

На совещании с руководящим составом областного правительства в понедельник Воробьев затронул вопросы ремонта и строительства дорог, благоустройства общественных пространств.

«Активная фаза дорожных работ идет, важные развязки сдаются в конце года, в сентябре сдается развязка в Реутове, в Балашихе - чуть позже. Все, что касается дорог к лечебным учреждениям, должно быть в идеальном состоянии. Еще одна большая тема благоустройства - ямы во дворах. Надо убрать эту проблему из топ-5», - сказал Воробьев.

Ранее на подмосковном портале «Добродел» стартовало голосование за ремонт дорог на 2020 год, которое продлится до 30 августа. Голосование позволяет оценить реальный общественный спрос на решение дорожных проблем, а также дополняет программу ремонта проблемными и при этом востребованными участками дорог.