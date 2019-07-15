РИАМО - 15 июл. Энергетики компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») готовы обеспечить качественное и надежное электроснабжение II Международного конного фестиваля «Иваново поле», который пройдет на территории конно-спортивного комплекса (КСК) «Ивановское» с 19 по 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Для бесперебойной подачи электроэнергии вблизи территории комплекса будет установлен резервный источник электропитания – ПЭС мощностью 350 кВА. В дни проведения фестиваля в Ногинском РЭС будет организовано круглосуточное дежурство энергетиков», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в любой момент они смогут выехать на место и выполнить необходимые работы.

Кроме того, для развития КСК «Ивановское» выдана мощность в объеме 400 кВт от подстанции 35 кВ «Голубино». На сегодняшний день это один их самых известных конно-спортивных комплексов России с современной инфраструктурой. На его территории располагаются конюшни, крытый манеж, разминочное и «боевое» поля. Здесь проводятся не только обучающие занятия, но и соревнования различного уровня.

Специалисты филиала «Восточные электрические сети» оперативно подготовили и выдали заказчику необходимые документы и подключили объект к электросетям компании. Для этого потребовалось строительство трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА, кабельной и воздушной линии 6 кВ общей протяженностью 440 метров, а также воздушной линии 0,4 кВ длиной 200 метров.