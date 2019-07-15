РИАМО - 15 июл. На текущей неделе власти в Подмосковье впервые проведут две прямые линии с жителями по темам здравоохранения и экологии, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На этой неделе впервые состоятся две прямые линии на телеканале «360» с жителями по теме здравоохранения и экологии. Прошу в прямом эфире доложить обо всем, что касается работы региональных операторов и, особенно, справедливости начислений в индивидуальном жилом секторе», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

С 1 января этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

Ранее председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина сообщила, что тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов для жителей Подмосковья не будут повышать до второго полугодия 2020 года.