РИАМО - 15 июл. Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 миллиардов рублей и других преступлениях, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов региона Алексея Кузнецова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация), частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата).

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Кузнецова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Ранее приговорами судов уже были осуждены шесть членов преступной группы к различным срокам лишения свободы, четыре лица находятся в международном розыске», - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, с 2005 по 2008 годы Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Московской области и иными соучастниками. За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей.

Похищенные средства были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. Они были использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками совершил растрату бюджетных денежных средств.

Работа по изобличению организованной преступной группы велась правоохранительными и следственными органами на протяжении 10 лет.

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил Кузнецову срок содержания под стражей до 3 сентября, в ходатайстве адвокатов о замене меры пресечения на домашний арест было отказано.