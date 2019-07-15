РИАМО – 15 июл. Дорогу к новому физкультурно-оздоровительному комплексу в бывшем военном городке – микрорайоне Заря в Балашихе планируют отремонтировать в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В сентябре в рамках развития инфраструктуры бывших военных городков в Балашихе в микрорайоне Заря будет открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Также отремонтируем дорогу до спортивного объекта от Восточного шоссе», – заявил глава городского округа Сергей Юров.

Он добавил, с начала 2019 года в Балашихе выполнили ремонт 44 дорог общей протяженностью 27,5 километров.

Новый асфальт уложили на Балашихинском и Новском шоссе, улицах Московской, Молодежной, Твардовского, Чапаева, Пехорской и других.

«В 2019 году по ремонту дорог мы сделали основной упор на частный сектор. Продолжается укладка нового асфальта на улицах Льва Толстого, Ильинской, Никольской, в деревне Пестово. Также начнутся работы на улице Комсомольской в Салтыковке», – дополнил Юров.

Всего в текущем году в Балашихе планируют отремонтировать 51 дорогу общей протяженностью более 30 километров. Стоимость работ – более 230 миллионов рублей.