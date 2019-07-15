РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. Окос травы на пустырях произвели в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска на минувшей неделе, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Кузнечики за прошедшую неделю, с 8 по 14 июля, муниципальным бюджетным учреждением «Подольский комбинат благоустройства» был выполнен большой объем работ.

«Так, за это время был произведен окос травы на пустырях по улице Генерала Стрельбицкого, на бульваре 65-летия Победы, у дома №42 по улице Академика Доллежаля. Восстановлено металлическое ограждение, препятствующее заезду автомобилей на зеленые насаждения возле поликлиники и у дома №3 на улице Генерала Стрельбицкого», – говорится в сообщении.

Также на бульваре 65-летия Победы заменили урны и высадили цветы, а вдоль улицы Академика Доллежаля была начата покраска ограждения.