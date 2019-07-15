РИАМО - 15 июл. График движения некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 20 по 29 июля в связи с ремонтно-путевыми работами, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 20 по 29 июля (кроме 21, 27 и 28 июля) железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы на перегоне Пушкино – Софрино Ярославского направления МЖД. Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы будут проводиться преимущественно в дневное время (20 июня с 08:40 до 18:40, а с 22 по 29 июня (кроме 27 и 28 июля) – с 09:00 до 17:00), чтобы максимально возможно сохранить количество и расписание пригородных поездов в часы пик.

На ремонтируемом участке железнодорожники организуют движение поездов по одному пути в реверсивном режиме.

«В связи с этим из расписания выведут несколько пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями «Монино», «Мытищи», «Пушкино», «Красноармейск», «Софрино», «Сергиев Посад» и «Александров», – уточняется в материале.

Некоторые электрички пройдут без остановки платформы: «Москва-3», «Маленковская», «Яуза», «Северянин», «Лось», «Строитель», «Челюскинская», «Тарасовская», «Клязьма», «Мамонтовская», «Заветы Ильича», «Правда», «Зеленоградская», платформа 43 километра, «Ашукинская», «Калистово», «Радонеж», «Абрамцево», «Семхоз» и платформы 76, 81, 83 и 90 километров.

У нескольких составов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».