РИАМО – 15 июл. Из квартиры пожилой женщины на юго-востоке столицы вынесли 3 миллиона рублей, ювелирные украшения, ноутбук, планшет, парфюмерную продукцию, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 14 июля в полицию обратилась пенсионерка и заявила о краже из квартиры по адресу: улица Гурьянова.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, путем взлома дверного замка проник в указанную квартиру, откуда совершил кражу 3 миллионов рублей, ювелирных изделий, часов в количестве семи штук, парфюмерных изделий в количестве 20 штук, планшета, ноутбука, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».