РИАМО - 15 июл. По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора за прошедшую неделю в Московской области привели в порядок 736 объектов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В число исправленных нарушений вошли более 60 повреждений на дорогах и внутридворовых проездах. Также привели в надлежащий вид 135 контейнерных площадок.

«Инспекторы особое внимание уделяют состоянию детской игровой инфраструктуры Подмосковья. За неделю с помощью сотрудников ведомства были устранены нарушения на 60 детских площадках», — добавил глава надзорного органа Олег Баженов.

По его словам, за неделю пресекли 12 нарушений тишины и покоя граждан, в порядок привели четыре места проведения земляных работ, 40 ограждений вдоль дорог, также устранили неполадки на 10 участках теплотрасс.

Кроме того, инспекторы ведомства пресекли стоянку 214 автомобилей, чьи хозяева припарковали свои машины на незаконных территориях.