РИАМО - 15 июл. Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» обнаружили партию семян зиры, зараженных сорняком, подкарантинную продукцию уничтожили, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сотрудники ведомства выявили подкарантинную продкуцию при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Республики Узбекистан.

«В результате досмотра подкарантинной продукции, обнаружен карантинный объект - паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), что подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - уточняется в материале.

Данная подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Паслен колючий - злостный карантинный сорняк. Засоряет посевы пропашных и яровых зерновых культур, огороды, сады и пастбища. Вследствие глубокой и разветвленной корневой системы успешно конкурирует с культурными растениями за элементы питания и влагу, на засоренных пасленом участках потери урожая культурных растений достигают 40-50%, а в некоторых случаях урожай может погибнуть полностью.