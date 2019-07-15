РИАМО - 15 июл. В Апрелевке Наро-Фоминского округа полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи строительных инструментов на общую сумму свыше 110 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Заявление о краже строительных инструментов из столярного цеха в деревне Мартемьяново поступило от 31-летнего москвича.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 43-летний житель Тамбовской области», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Мужчина находится под подпиской о невыезде.