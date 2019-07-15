РИАМО - 15 июл. Пьяная ссора двух знаковым в Ступине переросла в поножовщину, пострадавшего мужчину доставили в больницу с ранением живота, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«13 июля в 18:20 в из квартиры дома №37 по улице Тимирязева в Ступине бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1981 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД знакомый пострадавшего 1975 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.