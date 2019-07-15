РИАМО - 15 июл. В городском округе Мытищи построят школу на 600 мест, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство школы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Учебное учреждение будет расположено юго-западнее деревни Болтино. В образовательном учреждении запланировано 3 этажа, застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «СФД».

«Школа будет построена к 2021 году в рамках комплексной застройки территории. Образовательное учреждение сможет принять 600 учащихся в односменном режиме», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что школа будет граничить с детским садом на 225 мест и территорией жилой застройки.

Согласно проектной документации, в школе будет обучаться 22 класса с наполняемостью 28 человек с 1 по 9 классы и 24 человека в 10-11 классах. Режим обучения также предполагает возможность проведения внешкольных занятий.