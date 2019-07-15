РИАМО - 15 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил властям о необходимости продолжать контролировать качество отдыха в детских оздоровительных лагерях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Разгар лета, большое количество детей отдыхает в летних лагерях. Прошу социальный блок продолжать внимательно следить и за безопасностью, и за качеством питания. Мы видим, что отдых организован на должном уровне, но бдительность никогда не помешает», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства в понедельник.

Губернатор добавил, что главы муниципалитетов также должны внимательно следить за тем, как отдыхают дети, обеспечивать соответствующий контроль за детским отдыхом.

В текущем году на проведение детской оздоровительной кампании в Подмосковье предусмотрено почти 2 миллиарда рублей в региональном и муниципальных бюджетах. В частности, 1,4 миллиарда рублей выделяют из бюджета Московской области, 600 миллионов рублей – из бюджета муниципалитетов.