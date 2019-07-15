РИАМО – 15 июл. У безработного жителя новой Москвы украли икону и золотой крест, сумма ущерба превысила 1 миллион рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Днем 14 июля в полицию обратился с заявлением о грабеже мужчина 1975 года рождения, неработающий, проживающий по адресу: поселение Сосенское, СНТ.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу, неизвестный открыто похитил у гражданина икону и золотой крест, скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».