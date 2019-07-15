РИАМО - 15 июл. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух женщин, тела которых нашли одной из квартир дома в Северном округе столицы, в квартире также находился маленький ребенок, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«В ванной комнате одного из жилых домов, расположенных по улице Михалковской, обнаружены тела двух женщин 1986 и 1990 годов рождения. По данному факту следственными органами <…> организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

У женщин обнаружены многочисленные следы от инъекций, вокруг валялись шприцы. Кроме того, в квартире находился четырехлетний ребенок одной из женщин. Его осмотрели врачи, после чего передали специалистам.

Для уточнения причины смерти женщин назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.