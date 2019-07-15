РИАМО - 15 июл. В Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей открылось новое направление, в рамках которого врачебную помощь могут получить пациенты с избыточным весом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Для маленьких пациентов с избыточным весом специалисты МОКДЦД проводят комплексное обследование, включающее биоимпедансометрию - определение процентного соотношения мышц, жировых отложений и жидкости, оценку состояния сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и эндокринологического профиля», - говорится в сообщении.

Для такого обследования в медорганизации применяют новый прибор - анализатор состава тела. Аппарат позволяет определить наличие лишней массы, объем жировых отложений, уровень обмена веществ, соотношение мышечной массы, степень ожирения, наличие внутренней жировой клетчатки, количество нужных калорий и состояние костной системы.

«По результатам проведенного обследования и клинического наблюдения проводится подбор индивидуальной диеты и физических нагрузок. Кроме того, наши специалисты дадут рекомендации по правильному режиму дня и здоровому образу жизни. Ожирение является социально значимой болезнью, которая приводит к поражению сердечно-сосудистой, эндокринной, центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Поэтому важно побороть недуг раньше, чем он приведет к развитию нежелательных последствий», - сказала главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

Она отметила, что, по самым скромным оценкам, ожирением страдает каждый третий житель Земли.

Записаться на прием к специалистам МОКДЦД по вопросу лечения избыточного веса у ребенка можно через эндокринолога в поликлинике по месту прикрепления. Он выпишет направление к эндокринологу в МОКДЦД, а тот примет решение о необходимости госпитализации.