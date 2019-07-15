РИАМО – 15 июл. Словесный конфликт между двумя парнями в квартире на западе столицы перерос в поножовщину, тело одного из них направлено в морг, другой задержан по подозрению в совершении убийства, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

В службу «02» 13 июля поступило сообщение о том, что в квартире на Очаковском шоссе находится человек в крови.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с колото-резаным ранением обнаружен труп молодого человека 1991 года рождения. Давность смерти около часа. Труп направлен в танатологическое отделение (морг) №2», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте оперативникам удалось задержать гражданина 1996 года рождения, который изобличен в том, что, находясь в квартире, в ходе конфликта, ножом причинил указанное ранение мужчине.

В свою очередь представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве рассказал, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».